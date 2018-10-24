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Рева розповів, як можуть подорожчати тепло і гаряча вода

Середа, 24 жовтня 2018, 13:48
Рева розповів, як можуть подорожчати тепло і гаряча вода

Тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости з 1 грудня на 16%.

Про це у середу сказав журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Укрінформ.

"Нові тарифи на газ вводяться у дію з 1 листопада 2018 року. Процедура потребує перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду… За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%", – сказав міністр.

Рева зазначив, що підвищення може відбутися не раніше 1 грудня.

19 жовтня 2018 року кабмін підняв ціни на газ для населення.

З 1 листопада ціна зросте на 23,5% та для газопостачальних компаній складе 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Читайте також: Економіка ринкової ціни на газ. Чому без підвищення не обійтись

"Українська правда" в Threads

Теми: газтарифиводаціни
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