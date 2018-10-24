Рева рассказал, как могут подорожать тепло и горячая вода

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Среда, 24 октября 2018, 13:48

Тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут вырасти с 1 декабря на 16%.

Об этом в среду сказал журналистам министр социальной политики Андрей Рева, передает Укринформ.

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду... По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%", – сказал министр.

Рев отметил, что повышение может произойти не ранее 1 декабря.

19 октября 2018 года кабмин поднял цены на газ для населения.

С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

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Темы: газ тарифы вода цены
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