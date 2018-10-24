У Донецьку затримали екс-регіонала Богачова – ЗМІ

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Середа, 24 жовтня 2018, 14:24

У Донецьку бойовики так званої "ДНР" затримали колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на джерела в Донецьку, знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників, Богачов приїхав до Донецька, щоб відвідати могилу батька, похованого 40 днів тому.

22 жовтня його затримали члени незаконних збройних формувань на виїзді з селища Хорошове, де розташований будинок Богачова.

Відзначається, що до екс-секретаря міськради не пропускають адвокатів і родичів, їм не повідомляють про стан його здоров'я і умови утримання, а також не кажуть, які обвинувачення йому висувають.

За даними видання, Ігор Мартинов, який називав себе в минулому "главою адміністрації" Донецька, написав заяву про нібито крадіжку Богачовим печатки міськради в 2014 році.

Також повідомляється, що Богачов недавно вже відвідував окуповану територію, щоб поховати батька, але інформацію про це не оприлюднював.

Теми: Донецьк Партія регіонів
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