В Донецке задержали экс-регионала Богачева – СМИ

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Среда, 24 октября 2018, 14:24

В Донецке боевики так называемой "ДНР" задержали бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на источники в Донецке, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, похороненного 40 дней назад.

22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева. 

Отмечается, что к экс-секретарю горсовета не пропускают адвокатов и родственников, им не сообщают о состоянии его здоровья и условиях содержания, а также не называют обвинения, которые ему предъявляют. 

По данным издания, Игорь Мартынов, называющий себя в прошлом "главой администрации" Донецка, написал заявление о якобы краже Богачевым печати горсовета в 2014 году.

Также сообщается, что Богачев недавно уже посещал оккупированную территорию, чтобы похоронить отца, однако, информацию об этом не обнародовал. 

Темы: Донецк Партия регионов
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