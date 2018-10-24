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Українці вважають, що найбільша проблема зараз корупція, а не війна

Середа, 24 жовтня 2018, 14:33

Українці вважають, що розвиватися Україні найбільше заважає корупція. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

На думку українців, найбільшою проблемою, що заважає розвитку нашої країни, є корупція – це зазначили 79% населення.

Війна на Донбасі зібрала менше голосів (55%).

Ще серед головних причин були названі  олігархічне засилля в економіці (32%) та відсутність професіоналів у владі (30%).

 
скріншот

Опитування проведено 16–28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Всього опитано 2041 респондент віком  від 17 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як відомо, згідно із дослідженням, проведеним весною, більшість українців назвали головною проблемою війну на сході України, а найменше їх турбує статус російської мови та відносини з Європейським Союзом.

Українська правда

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Теми: опитуванняукраїнцівійнакорупція
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