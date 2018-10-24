Украинцы считают, что самая большая проблема сейчас коррупция, а не война

Украинцы считают, что развиваться Украине больше всего мешает коррупция.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

По мнению украинцев, самой большой проблемой, мешающей развитию нашей страны, является коррупция - это отметили 79% населения.

Война на Донбассе собрала меньше голосов (55%).

Еще среди главных причин были названы олигархическое засилье в экономике (32%) и отсутствие профессионалов во власти (30%).

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Опрос проведен 16-28 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего опрошено 2041 респондент в возрасте от 17 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как известно, согласно исследованию, проведенному весной, большинство украинцев назвали главной проблемой войну на востоке Украины, а меньше всего их беспокоит статус русского языка и отношения с Европейским Союзом.