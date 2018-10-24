В ОБСЄ відповіли бойовикам на закиди щодо співпраці з українськими спецслужбами

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Середа, 24 жовтня 2018, 15:33

Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг  заявив, що спостерігачі не можуть співпрацювати зі спецслужбами, оскільки це суворо забороняє кодекс професійної етики.

Про це він сказав під час брифінгу в окупованому Луганську, відповідаючи на питання представників ЗМІ, як російських, так і підконтрольних бойовикам.

Зокрема, російський журналіст заявив, що ватажки окупованого Луганська неодноразово повідомляли про співпрацю представників СММ з українськими спецслужбами та представниками Збройних сил.

Він попросив прокоментувати, у чому ж саме заключаєтся ця співпраця.

У свою чергу Хуг відповів, що ОБСЄ має мандат, який дозволяє контактувати з усіма конфліктуючими сторонами, але разом з тим місія не є розвідуправлінням.

"Ми не можемо співпрацювати  з тією чи іншою стороною, ми виконуємо лише наглядові функції. Те, що ми бачимо і чуємо - викладаємо у своїх звітах, які публікуються на англійській, українській і російській мові", - сказав представник СММ.

"Перед тим, як вийти на роботу, всі наші співробітники підписують кодекс професійної етики і до тих, хто порушує цей кодекс, застосовуються суворі заходи, розроблені керівництвом місії", - додав він.

Хуг наголосив, що не слід робити неправдиві заяви і перед тим, як це зробити, слід надати документальне підтвердження неналежної поведінки співробітників ОБСЄ.

Яна Міланова, УП
Теми: ОБСЄ Луганськ окупація
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