В ОБСЕ ответили боевикам на обвинения в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели не могут сотрудничать со спецслужбами, поскольку это строго запрещает кодекс профессиональной этики.

Об этом он сказал во время брифинга в оккупированном Луганске, отвечая на вопросы представителей СМИ, как российских, так и подконтрольных боевикам.

В частности, российский журналист заявил, что главари оккупированного Луганска неоднократно сообщали о сотрудничестве представителей СММ с украинскими спецслужбами и представителями Вооруженных сил.

Он попросил прокомментировать, в чем же заключается это сотрудничество.

В свою очередь Хуг ответил, что ОБСЕ имеет мандат, который позволяет контактировать со всеми конфликтующими сторонами, но вместе с тем миссия не является разведуправлением.

"Мы не можем сотрудничать с той или иной стороной, мы выполняем только наблюдательные функции. То, что мы видим и слышим - выкладываем в своих отчетах, которые публикуем на английском, украинском и русском языке", - сказал представитель СММ.

"Перед тем, как выйти на работу, все наши сотрудники подписывают кодекс профессиональной этики и к тем, кто нарушает этот кодекс, применяются строгие меры, разработанные руководством миссии", - добавил он.

Хуг подчеркнул, что не следует делать ложные заявления и перед тем, как это сделать, следует предоставить документальное подтверждение ненадлежащего поведения сотрудников ОБСЕ.