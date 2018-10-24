В аеропорту "Бориспіль" затримали білоруського бізнесмена родом з України

На запит білоруських компетентних органів в Україні затримали громадянина Білорусі Дмитра Дашука.

Про це інформує у середу білоруська служба "Радіо Свобода".

На батьківщині бізнесмена підозрюють у злочинах проти інформаційної безпеки. Справу розслідувало управління Слідчого комітету в Мінську.

Дмитро Дашук - зліва

За даними "Радіо Свобода", Дашука (родом з українського Маріуполя), затримали 15 жовтня в київському аеропорту "Бориспіль" - він в'їжджав на територію України з однієї з європейських країн.

Суд вирішив, що він буде перебувати в Київському слідчому ізоляторі до 23 листопада - до того часу українська і білоруська сторона мають підготувати необхідні для його екстрадиції документи.

У Білорусі Дашука звинувачують у злочинах, передбачених частиною 2 статті 349, статтею 352, частиною 2 статті 354 і частиною 2 статті 254 Кримінального кодексу - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж, а також створення, поширення або збут шкідливих програмних чи технічних засобів і незаконне збирання інформації з комерційною або банківською таємницею.

Приватна компанія "Внешевросервис", яку Дашук очолював деякий час, а пізніше почав працювати помічником директора з розвитку компанії, забезпечує митні послуги перевізникам.

Як зазначається на її офіційному сайті, займається митним "очищенням" товарів, обладнання, вантажів для підприємств різної спеціалізації.

Компанія входить до складу міжнародної групи компаній ViM Union, яка надає митні послуги в Білорусі, Польщі, Литві, Латвії та Україні.

Адвокат Діана Назаренко, яка захищає інтереси Дашука в Україні, називає справу проти нього сфабрикованою і порівнює зі справою білоруських журналістів.

"Справа Дмитра Дашука аналогічна "справі БелТА", кваліфікація та сама. Як журналістів звинувачували в несанкціонованому доступі до інформаційної бази агентства, так і цю приватну компанію – в несанкціонованому доступі до інформації державного підприємства РУП "Белмытнясэрвіс". Справа сфабрикована", – каже захисниця.

"Таким чином іде тиск на компанію "Внешевросервис", яка мала законні підстави на отримання інформації, але є головним конкурентом державної компанії в наданні митних послуг", – пояснює Назаренко.

У мінському офісі "Внешевросервис" не повідомили жодних подробиць про затримання свого співробітника, за кількома телефонами менеджери відповіли, що вперше про це чують.

В Радіо Свобода також кажуть, що коментар від Слідчого комітету Білорусі поки отримати не вдалося.