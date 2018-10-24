В аэропорту "Борисполь" задержали белорусского бизнесмена родом из Украины

На запрос белорусских компетентных органов в Украине задержали гражданина Беларуси Дмитрия Дашука.

Об этом сообщает в среду белорусская служба "Радио Свобода".

На родине бизнесмена подозревают в преступлениях против информационной безопасности. Дело расследовало управление Следственного комитета в Минске.

Дмитрий Дашук - слева

По данным "Радио Свобода", Дашука (родом из украинского Мариуполя), задержали 15 октября в киевском аэропорту "Борисполь" - он въезжал на территорию Украины из одной из европейских стран.

Суд решил, что он будет находиться в Киевском следственном изоляторе до 23 ноября - до тех пор украинская и белорусская сторона должны подготовить необходимые для его экстрадиции документы.

В Беларуси Дашука обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 349, статьей 352, частью 2 статьи 354 и частью 2 статьи 254 Уголовного кодекса - несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей, а также создание, распространение или сбыт вредных программных или технических средств и незаконный сбор информации с коммерческой или банковской тайной.

Частная компания "Внешевросервис", которую Дашук возглавлял некоторое время, а позже начал работать помощником директора по развитию компании, обеспечивает таможенные услуги перевозчикам.

Как отмечается на ее официальном сайте, занимается таможенной "очисткой" товаров, оборудования, грузов для предприятий различной специализации.

Компания входит в состав международной группы компаний ViM Union, которая предоставляет таможенные услуги в Беларуси, Польше, Литве, Латвии и Украины.

Адвокат Диана Назаренко, которая защищает интересы Дашука в Украине, называет дело против него сфабрикованным и сравнивает с делом белорусских журналистов.

"Дело Дмитрия Дашука аналогичное "делу БелТА", квалификация та же. Как журналистов обвиняли в несанкционированном доступе к информационной базе агентства, так и эту частную компанию - в несанкционированном доступе к информации государственного предприятия РУП" Белмытнясэрвис". Дело сфабриковано", - говорит защитник.

"Таким образом идет давление на компанию "Внешевросервис", которая имела законные основания на получение информации, но является главным конкурентом государственной компании в предоставлении таможенных услуг", - объясняет Назаренко.

В минском офисе "Внешевросервис" не сообщили никаких подробностей о задержании своего сотрудника, по нескольким телефонам менеджеры ответили, что впервые об этом слышат.

В Радио Свобода также говорят, что пока не удалось получить комментарий от Следственного комитета Беларуси.