Україна створить "транскордонну" посаду на хвилі конфлікту з Угорщиною

5843 перегляди
Середа, 24 жовтня 2018, 16:14

Наступного тижня Будапешт змінить назву посади угорського урядового "уповноваженого із Закарпаття", після чого в Міністерстві закордонних справ України запровадять схожу посаду.

Про це повідомив журналістам глава МЗС України Павло Клімкін за підсумками двосторонньої зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Варшаві в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Рішення буде наступного тижня, його буде опубліковано в відповідних угорських джерелах. Ми домовилися, що після зміни назви та його публікації ми в нашому міністерстві зробимо не зовсім відповідну, але посаду, що покриватиме транскордонне співробітництво", - сказав Клімкін.

Про те, що Угорщина змінить назву посади, Клімкін повідомляв і раніше, наприкінці серпня, після розмови з Сійярто.

Як відомо, МЗС України зажадало пояснень від Будапешта у зв'язку з його рішенням створити посаду урядового уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області.

Київ обурений новою назвою, яка сприймається як втручання у внутрішні справи, оскільки "до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України".

У МЗС навіть заявили про готовність заборонити в'їзд в Україну уповноваженому, якщо назву його посади не буде змінено.

Більше про новий виток напруги між Україною та Угорщиною читайте у статті: "Уповноважений на конфлікт: Будапешт дав старт новому загостренню з Україною".

Європейська правда

Теми: Угорщина Україна Клімкін
powered by lun.ua
По темі
Клімкін розповів, про що говоритиме із Сійярто в середу у Варшаві 23 жовтня 2018, 16:52
Будапешт подвоїть допомогу угорській меншині на Закарпатті 20 жовтня 2018, 06:28
Угорщина виділила $5 млн на сферу освіти на Закарпатті 18 жовтня 2018, 12:10
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
інформбезпека

Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам

гід

Барахолки, комісіонки та вінтажні магазини Києва