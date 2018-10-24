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Україна створить "транскордонну" посаду на хвилі конфлікту з Угорщиною

Середа, 24 жовтня 2018, 16:14
Україна створить транскордонну посаду на хвилі конфлікту з Угорщиною

Наступного тижня Будапешт змінить назву посади угорського урядового "уповноваженого із Закарпаття", після чого в Міністерстві закордонних справ України запровадять схожу посаду.

Про це повідомив журналістам глава МЗС України Павло Клімкін за підсумками двосторонньої зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Варшаві в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Рішення буде наступного тижня, його буде опубліковано в відповідних угорських джерелах. Ми домовилися, що після зміни назви та його публікації ми в нашому міністерстві зробимо не зовсім відповідну, але посаду, що покриватиме транскордонне співробітництво", - сказав Клімкін.

Про те, що Угорщина змінить назву посади, Клімкін повідомляв і раніше, наприкінці серпня, після розмови з Сійярто.

Як відомо, МЗС України зажадало пояснень від Будапешта у зв'язку з його рішенням створити посаду урядового уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області.

Київ обурений новою назвою, яка сприймається як втручання у внутрішні справи, оскільки "до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України".

У МЗС навіть заявили про готовність заборонити в'їзд в Україну уповноваженому, якщо назву його посади не буде змінено.

Більше про новий виток напруги між Україною та Угорщиною читайте у статті: "Уповноважений на конфлікт: Будапешт дав старт новому загостренню з Україною".

Європейська правда

Теми: УгорщинаУкраїнаКлімкін
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