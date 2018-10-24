Украина создаст "трансграничную" должность на волне конфликта с Венгрией

На следующей неделе Будапешт изменит название должности венгерского правительственного "уполномоченного по Закарпатью", после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут похожую должность.

Об этом сообщил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин по итогам двусторонней встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Варшаве в среду, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия и его публикации мы в нашем министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, чтобы охватывать трансграничное сотрудничество", - сказал Климкин.

О том, что Венгрия изменит название должности, Климкин сообщал и ранее, в конце августа, после разговора с Сийярто.

Как известно, МИД Украины потребовал объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области.

Киев возмущен новым названием, которое воспринимается как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины".

В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.

Больше о новом витке напряженности между Украиной и Венгрией читайте в статье: "Уполномоченный на конфликт: Будапешт дал старт новому обострению с Украиной".

Европейская правда