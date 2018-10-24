Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ назвали основні версії замаху на охоронця нафтопроводу

Середа, 24 жовтня 2018, 16:20

Серед версій замаху на вбивство працівника охоронної фірми ТОВ "Секюрайті" професійна діяльність і неприязні стосунки.

Про це у середу повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Наразі розглядається ряд версій вчинення злочину, серед основних – професійна діяльність потерпілого, а також особисті неприязні стосунки", - йдеться у повідомленні.

Справа розслідується за статтею "замах на умисне вбивство".

23 жовтня близько 18.30 в с. Герасимівка Роменського району Сумської області невідомі розстріляли авто охоронної фірми ТОВ "Секюрайті", в результаті чого співробітник компанії був госпіталізований з пораненням рук і ніг.

Діяльність Східної філії товариства з обмеженою відповідальністю "Секюрайті" пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
кримінал
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: