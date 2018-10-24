В ГПУ назвали основні версії замаху на охоронця нафтопроводу

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Середа, 24 жовтня 2018, 16:20

Серед версій замаху на вбивство працівника охоронної фірми ТОВ "Секюрайті" професійна діяльність і неприязні стосунки.

Про це у середу повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Наразі розглядається ряд версій вчинення злочину, серед основних – професійна діяльність потерпілого, а також особисті неприязні стосунки", - йдеться у повідомленні.

Справа розслідується за статтею "замах на умисне вбивство".

23 жовтня близько 18.30 в с. Герасимівка Роменського району Сумської області невідомі розстріляли авто охоронної фірми ТОВ "Секюрайті", в результаті чого співробітник компанії був госпіталізований з пораненням рук і ніг.

Діяльність Східної філії товариства з обмеженою відповідальністю "Секюрайті" пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Українська правда
Теми: кримінал Сумська область
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