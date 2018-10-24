В ГПУ назвали основные версии покушения на охранника нефтепровода

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Среда, 24 октября 2018, 16:20

Среди версий покушения на убийство работника охранной фирмы ООО "Секюрайти" профессиональная деятельность и неприязненные отношения.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Сейчас рассматривается ряд версий совершения преступления, среди основных - профессиональная деятельность потерпевшего, а также личные неприязненные отношения", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье "покушение на умышленное убийство".

23 октября около 18.30 в с. Герасимовка Роменского района Сумской области неизвестные расстреляли авто охранной фирмы ООО "Секюрайти", в результате чего сотрудник компании был госпитализирован с ранением рук и ног.

Деятельность Восточного филиала общества с ограниченной ответственностью "Секюрайти" связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Украинская правда
Темы: криминал Сумская область
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