Адвокати Фірташа вже кажуть, що рішення суду ЄС не вплине на його екстрадицію в США

Адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа, які донедавна стверджували, що Суд ЄС має зупинити екстрадицію їхнього клієнта до США, змінили позицію після невигідного для себе рішення в цій справі.

Відповідну заяву "Європейській правді" надіслали адвокати Фірташа.

"Постанова Суду Європейського союзу від 24 жовтня не змінює правового становища нашого клієнта Дмитра Фірташа. Суд європейських співтовариств в Люксембурзі вирішував, чи є обов'язковим використання Хартії основних прав Європейського союзу в контексті апеляції нашого клієнта. Обов'язкове застосування Хартії тепер спростовано", - заявив захист.

У той же час адвокати стверджують, що заявлене раніше порушення прав Фірташа, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ), "залишається безперечним і має розглядатися Верховним судом Австрії, незалежно від рішення Європейського суду".

"Більше того, Верховний суд Австрії в минулому вважав, що Хартію також слід використовувати як еталон в судових розглядах. І сьогоднішнє рішення Суду жодним чином не скасовує цю норму, а прийняття рішення залишає в компетенції країн-учасниць. ЄКПЛ займає центральне місце в австрійській процедурі правосуддя, що залишається безперечним, і справа має розглядатися Верховним судом Австрії", - наполягають захисники Фірташа.

"Відповідно до рішення суду Європейського Союзу, тепер очікується, що розгляд клопотання нашого Клієнта у Верховному суді Австрії почнеться найближчим часом. Терміни прийняття рішення Судом непередбачувані. Ми залишаємося твердо переконаними в правовій позиції нашого клієнта і успішності нашої апеляції", - заявили адвокати.

Раніше ВВС News Україна повідомила, що захист Фірташа підтвердив, що Суд Європейського союзу 24 жовтня схвалив рішення, яке може відкрити шлях до його екстрадиції з Австрії до США. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа до США має ухвалити міністр юстиції Австрії.

Як відомо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 млн євро.

США звинувачують Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 млн доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Європейська правда