Адвокаты Фирташа говорят, что решение суда ЕС не повлияет на его экстрадицию в США

Защита украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которая до недавнего времени утверждала, что Суд ЕС должен остановить экстрадицию их клиента в США, изменила позицию после невыгодного для себя решения по этому делу.

Соответствующее заявление "Европейской правде" прислали адвокаты Фирташа.

"Постановление суда Европейского союза от 24 октября не меняет правового положения нашего клиента Дмитрия Фирташа. Суд европейских сообществ в Люксембурге решал, является ли обязательным использование Хартии основных прав Европейского союза в контексте апелляции нашего клиента. Обязательное применение Хартии теперь опровергнуто", - заявил защиту.

В то же время адвокаты утверждают, что заявленное ранее нарушения прав Фирташа, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ), "остается бесспорным и должно рассматриваться Верховным судом Австрии, независимо от решения Европейского суда".

"Более того, Верховный суд Австрии в прошлом считал, что Хартию также следует использовать в качестве эталона в судебных разбирательствах. И сегодняшнее решение суда никак не отменяет эту норму, а принятие решения оставляет в компетенции стран-участниц. ЕКПЧ занимает центральное место в австрийской процедуре правосудия, что остается бесспорным, и дело должно рассматриваться Верховным судом Австрии", - настаивают защитники Фирташа.

"Согласно решению суда Европейского Союза, теперь ожидается, что рассмотрение ходатайства нашего клиента в Верховном суде Австрии начнется в ближайшее время. Сроки принятия решения судом непредсказуемы. Мы остаемся твердо убежденными в правовой позиции нашего клиента и успешности нашей апелляции", - заявили адвокаты.

Ранее ВВС News Украина сообщила, что защита Фирташа подтвердила, что Суд Европейского союза 24 октября принял решение, которое может открыть путь к его экстрадиции из Австрии в США. Окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять министр юстиции Австрии.

Европейская правда