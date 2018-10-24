Харківський університет раптово передумав надавати Вакарчуку приміщення для виступу

Юридичний університет Ярослава Мудрого в Харкові спочатку погодився надати приміщення для зустрічі Святослава Вакарчука з юристами, але потім без пояснення причин ректор передумав.

Про це у Facebook повідомив сам Вакарчук.

"29 жовтня в Харкові в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого мала відбутися моя зустріч з представниками юридичної спільноти та усіма небайдужими на тему моєї статті на "Українській правді" про верховенство права. Саме такою мала бути тема зустрічі – верховенство права та питання судової реформи", - розповів Вакарчук.

Він додав, що його команда після резонансу, який викликав його матеріал, отримала пропозицію організувати зустріч для обговорення цієї теми.

"В мене на руках є проект договору, який шановний пан ректор підписав, в якому йдеться про згоду університету надати приміщення і фактично виступити формальним співорганізатором такої зустрічі", - додав він.

Вакарчук поскаржився, щосьогодні він раптово отримав відмову в наданні приміщення. Відмова звучала так: "в силу об’єктивних причин не можемо надати вам приміщення"

"Мені це дуже нагадує старі радянські часи, або часи незалежності, коли все робилось по указці зверху. Особливо дивно отримати таке пояснення від юристів та представників університетів – незалежних і вільних осередків наукової думки. Немає ні прозорості, ні чіткості. Таке враження, що хтось там зверху сазав - "не можна", і йому відповіли – "так і зробимо", - сказав Вакарчук.

Він висловив жаль з приводу того, що таке відбувається сьогодні в Україні, в ті часи, коли всі політики перед виборами говорять про зміни, прозорість і необхідність жити по-новому.

"Зустріч все одно відбудеться, ми просто перенесли її в інше місце", - додав Вакарчук.

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