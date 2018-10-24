Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковский университет внезапно передумал предоставлять Вакарчуку помещения для выступления

Среда, 24 октября 2018, 19:41
Харьковский университет внезапно передумал предоставлять Вакарчуку помещения для выступления

Юридический университет Ярослава Мудрого в Харькове сначала согласился предоставить помещение для встречи Святослава Вакарчука с юристами, но потом без объяснения причин ректор передумал.

Об этом в Facebook сообщил сам Вакарчук.

"29 октября в Харькове в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого должна была состояться встреча с представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными на тему моей статьи на "Украинской правде" о верховенстве права. Именно такой должна была быть тема встречи - верховенство права и вопросы судебной реформы", - рассказал Вакарчук.

Он добавил, что его команда после резонанса, который вызвал его материал, получила предложение организовать встречу для обсуждения этой темы.

"У меня на руках есть проект договора, который уважаемый господин ректор подписал, в котором говорится о согласии университета предоставить помещение и фактически выступить формальным со-организатором такой встречи", - добавил он.

Вакарчук пожаловался, что сегодня он внезапно получил отказ в предоставлении помещения. Отказ звучала так: "в силу объективных причин не можем предоставить вам помещение"

"Мне это очень напоминает старые советские времена, или время независимости, когда все делалось по указке сверху. Особенно странно получить такое объяснение от юристов и представителей университетов - независимых и свободных ячеек научной мысли. Нет ни прозрачности, ни четкости. Такое впечатление, что кто-то там сверху сказал - "нельзя", и ему ответили - "да, так и сделаем", - сказал Вакарчук.

Он выразил сожаление по поводу того, что такое происходит сегодня в Украине, в те времена, когда все политики перед выборами говорят об изменениях, прозрачности и необходимости жить по-новому.

"Встреча все равно состоится, мы просто перенесли ее в другое место", - добавил Вакарчук.

Читайте также: Кому здесь тюрьма, кому – Дольче Вита. Статья Святослава Вакарчука

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: