Харьковский университет внезапно передумал предоставлять Вакарчуку помещения для выступления

Юридический университет Ярослава Мудрого в Харькове сначала согласился предоставить помещение для встречи Святослава Вакарчука с юристами, но потом без объяснения причин ректор передумал.

Об этом в Facebook сообщил сам Вакарчук.

"29 октября в Харькове в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого должна была состояться встреча с представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными на тему моей статьи на "Украинской правде" о верховенстве права. Именно такой должна была быть тема встречи - верховенство права и вопросы судебной реформы", - рассказал Вакарчук.

Он добавил, что его команда после резонанса, который вызвал его материал, получила предложение организовать встречу для обсуждения этой темы.

"У меня на руках есть проект договора, который уважаемый господин ректор подписал, в котором говорится о согласии университета предоставить помещение и фактически выступить формальным со-организатором такой встречи", - добавил он.

Вакарчук пожаловался, что сегодня он внезапно получил отказ в предоставлении помещения. Отказ звучала так: "в силу объективных причин не можем предоставить вам помещение"

"Мне это очень напоминает старые советские времена, или время независимости, когда все делалось по указке сверху. Особенно странно получить такое объяснение от юристов и представителей университетов - независимых и свободных ячеек научной мысли. Нет ни прозрачности, ни четкости. Такое впечатление, что кто-то там сверху сказал - "нельзя", и ему ответили - "да, так и сделаем", - сказал Вакарчук.

Он выразил сожаление по поводу того, что такое происходит сегодня в Украине, в те времена, когда все политики перед выборами говорят об изменениях, прозрачности и необходимости жить по-новому.

"Встреча все равно состоится, мы просто перенесли ее в другое место", - добавил Вакарчук.

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