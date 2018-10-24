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На вихідних українців чекає погодний сюрприз

Середа, 24 жовтня 2018, 20:44
На вихідних українців чекає погодний сюрприз

Стало відомо, яка погода встановиться в Україні 27 та 28 жовтня.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу, 27 жовтня, по всій території країни, окрім західних областей, очікується сонячна погода. На заході вдень – дощ. Температура на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 15-19°; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°. Вітер в Україні переважно західний 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

 

У неділю, 28 жовтня, у західних та північних областях невеликий дощ, на решті території переважно без опадів. Температура у північних, Волинській та Рівненській областях вночі 3-9° тепла, вдень 7-13°. На Київщині вдень до 12° тепла, на півдні країни стовпчик термометра підніметься до 20-22°.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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