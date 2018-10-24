На выходных украинцев ждет погодный сюрприз

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Среда, 24 октября 2018, 20:44

Стало известно, какая погода установится в Украине 27 и 28 октября.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 27 октября, по всей территории страны, кроме западных областей, ожидается солнечная погода. На западе днем ​​- дождь. Температура на юге страны ночью 2-7° тепла, днем ​​15-19°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем ​​10-15°. Ветер в Украине преимущественно западный 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

 

В воскресенье, 28 октября, в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура в северных, Волынской и Ровенской областях ночью 3-9° тепла, днем ​​7-13°. На Киевщине днем ​​до 12° тепла, на юге страны столбик термометра поднимется до 20-22°.

 

Украинская правда
Темы: погода Украина
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