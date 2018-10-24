Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выходных украинцев ждет погодный сюрприз

Среда, 24 октября 2018, 20:44
На выходных украинцев ждет погодный сюрприз

Стало известно, какая погода установится в Украине 27 и 28 октября.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 27 октября, по всей территории страны, кроме западных областей, ожидается солнечная погода. На западе днем ​​- дождь. Температура на юге страны ночью 2-7° тепла, днем ​​15-19°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем ​​10-15°. Ветер в Украине преимущественно западный 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

 

В воскресенье, 28 октября, в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура в северных, Волынской и Ровенской областях ночью 3-9° тепла, днем ​​7-13°. На Киевщине днем ​​до 12° тепла, на юге страны столбик термометра поднимется до 20-22°.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: