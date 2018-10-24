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Уряд схвалив звільнення 4 голів ОДА – міністр

Середа, 24 жовтня 2018, 23:16

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 24 жовтня, погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, пише LIGA.net.

"Сьогодні Кабмін погодив звільнення чотирьох губернаторів", - сказав він.

За словами Жданова, уряд узгодив проекти указів президента про звільнення голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, голови Київської ОДА Олександра Горгана, голови Чернівецької ОДА Олександра Фіщука, а також голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

Крім того, Кабмін погодив призначення на посаду губернатора Київської області Олександра Терещука, який працює на даний момент першим заступником одеського губернатора, а до цього очолював столичне відділення міліції.

Також уряд схвалив проект указу про призначення Олександра Вельбівця губернатором Черкаської області. Зараз він обіймає посаду голови Черкаської обласної ради.

Теми: Кабінет міністрів
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