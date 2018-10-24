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Правительство одобрило увольнение 4 глав ОГА – министр

Среда, 24 октября 2018, 23:16

Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, пишет LIGA.net.

"Сегодня Кабмин согласовал увольнение четырех губернаторов", - сказал он.

По словам Жданова, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который работает на данный момент первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивца губернатором Черкасской области. Сейчас он занимает должность главы Черкасского областного совета.

Темы: Кабинет министров
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