Львів'янка Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби

Львів`янка Алла Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби на змаганнях, що проходять у Будапешті.

У фіналі у вазі до 69 кг Черкасова здолала француженку Селену Кумба, яка є дворазовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу серед спортсменів до 23 років.

Українка перемогла свою суперницю з рахунком 15:10.

В 1/8 фіналу Черкасова з рахунком 10:0 розгромила Марію Мамащук з Білорусі, яка є срібною призеркою Олімпіади, чемпіонкою та призеркою Європи.

В 1/4 фіналу українка пройшла Вікторію Іванову з Болгарії, вигравши 4:0.

У півфіналі львів`янка з рахунком 12:8 перемогла китаянку Фунг Жу - дворазову чемпіонку Азіатських Ігор та дворазову чемпіонку Азії, віце-чемпіонку світу 2015 року.

Варто зазначити, що чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила змагання в Будапешті без медалей.

Микола Аврамчук для УП