Львів'янка Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби
Львів`янка Алла Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби на змаганнях, що проходять у Будапешті.
У фіналі у вазі до 69 кг Черкасова здолала француженку Селену Кумба, яка є дворазовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу серед спортсменів до 23 років.
Українка перемогла свою суперницю з рахунком 15:10.
В 1/8 фіналу Черкасова з рахунком 10:0 розгромила Марію Мамащук з Білорусі, яка є срібною призеркою Олімпіади, чемпіонкою та призеркою Європи.
В 1/4 фіналу українка пройшла Вікторію Іванову з Болгарії, вигравши 4:0.
У півфіналі львів`янка з рахунком 12:8 перемогла китаянку Фунг Жу - дворазову чемпіонку Азіатських Ігор та дворазову чемпіонку Азії, віце-чемпіонку світу 2015 року.
Варто зазначити, що чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила змагання в Будапешті без медалей.
Микола Аврамчук для УП