Львовянка Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе

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Четверг, 25 октября 2018, 00:20

Львовянка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе на соревнованиях, проходящих в Будапеште.

В финале в весе до 69 кг Черкасова одолела француженку Селена Кумба, которая является двукратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди спортсменов до 23 лет.

Украинка победила свою соперницу со счетом 15:10.

В 1/8 финала Черкасова со счетом 10:0 разгромила Марию Мамащук из Беларуси, которая является серебряным призером Олимпиады, чемпионкой и призером Европы.

В 1/4 финала украинка прошла Викторию Иванову из Болгарии, выиграв 4:0.

В полуфинале львовянка со счетом 12:8 победила китаянку Фунг Жу - двукратную чемпионку Азиатских Игр и двукратную чемпионку Азии, вице-чемпионку мира 2015 года.

Стоит отметить, что мужская сборная Украины по вольной борьбе завершила соревнования в Будапеште без медалей.

Николай Аврамчук для УП

Темы: спорт
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