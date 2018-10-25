ЗМІ: Росія і Китай постійно слухають телефонні розмови Трампа

Помічники президента США Дональда Трампа неодноразово попереджали його, що його дзвінки по особистому телефону постійно прослуховуються китайськими і російськими шпигунами

Про це пише The New York Times.

За словами неназваних колишніх і чинних посадовців, американські спецслужби визначили, що Китай намагається використовувати інформацію, отриману від прослуховування дзвінків Трампа "старим друзям", для стримування торгової війни з США.

Повідомляється, що розвідслужби США дізналися про прослуховування від джерел в урядах інших держав, а також з перехоплень повідомлень між іноземними чиновниками.

Згідно з доповіддю, китайці склали список людей, з якими регулярно говорить Трамп, в надії використати їх для впливу на нього. При цьому вважається, як заявив один з колишніх чиновників, що російські дії менш складні через "явну близькість" Трампа до президента РФ Володимира Путіна.

Хоча Трамп найчастіше використовує свої захищені стаціонарні телефони, його помічники, як вони кажуть, засмучені тим, що він не захотів відмовитися від своїх двох офіційних iPhone і одного особистого. В офіційні пристрої були внесені зміни Агентством національної безпеки, щоб обмежити їх можливості, а персональний телефон, в якому він може зберігати контакти, взагалі не захищений.

Жоден з телефонів не є повністю захищеним, оскільки розмови через стільникові вежі, кабелі та комутатори, з яких складаються національні та глобальні телефонні мережі, можуть бути перехоплені.

Виконавчий директор Blackstone Group Стівен Шварцман, який фінансував магістерську програму в університеті Цінхуа в Пекіні, і мільярдер, колишній власник казино в Лас-Вегасі, Стів Уїнн, який володіє бізнесом в Макао, є "ідеальними цілями", що були ідентифіковані Китаєм, говориться в статті.

Представник Уїнна відмовився від коментарів, а представник Шварцмана сказав, що він "був щасливий служити посередником у деяких критичних питаннях між двома країнами на прохання обох глав держав". Компанія Apple відмовилася від коментарів з приводу iPhone'ів Трампа.