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СМИ: Россия и Китай постоянно слушают телефонные разговоры Трампа

Четверг, 25 октября 2018, 04:49
СМИ: Россия и Китай постоянно слушают телефонные разговоры Трампа

Помощники президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали его, что его звонки по личному телефону  постоянно прослушиваются китайскими и российскими шпионами

Об этом пишет The New York Times.

По словам неназванных бывших и действующих чиновников, американские спецслужбы определили, что Китай пытается использовать информацию, полученную от прослушивания звонков Трампа "старым друзьям", для сдерживания торговой войны с США.

Сообщается, что разведслужбы США узнали о прослушивании от источников в правительствах других государств и из перехватов сообщений между иностранными чиновниками.

Согласно докладу, китайцы составили список людей, с которыми регулярно говорит Трамп, в надежде использовать их для влияния на него. При этом считается, как заявил один из бывших чиновников, что российские действия менее сложны из-за "явной близости" Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.

Хотя Трамп чаще всего использует свои защищенные стационарные телефоны, его помощники, как они говорят, расстроены тем, что он не захотел отказаться от своих двух официальных iPhone и одного личного. В официальные устройства были внесены изменения Агентством национальной безопасности, чтобы ограничить их возможности, а персональный телефон, в котором он может хранить контакты, вообще не защищен.

Ни один из телефонов не является полностью защищенным, поскольку разговоры через сотовые башни, кабели и коммутаторы, из которых состоят национальные и глобальные телефонные сети, могут быть перехвачены.

Исполнительный директор Blackstone Group Стивен Шварцман, который финансировал магистерскую программу в университете Цинхуа в Пекине, и миллиардер, бывший владелец казино в Лас-Вегасе, Стив Уинн, владеющий бизнесом в Макао, являются "идеальными целями", идентифицированными Китаем, говорится в статье.

Представитель Уинна отказался от комментариев, а  представитель Шварцмана сказал, что он "был счастлив служить посредником по некоторым критическим вопросам между двумя странами по просьбе обоих глав государств". Компания Apple отказалась от комментариев по поводу iPhone'ов Трампа.

Темы: ТрампСШАКитайРосcияпрослушка
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