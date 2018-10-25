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Українець здобув ще одне "срібло" на Іграх нескорених

Четвер, 25 жовтня 2018, 09:30
Українець здобув ще одне срібло на Іграх нескорених
Twitter Уляни Супрун

Українець Юрій Дмитренко виборов срібну медаль у метанні диска на змаганнях Invictus Games у Сіднеї.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.

Загальний результат представника української збірної – 36,65.

Юрій випередив естонця.

А його результат перевершив американець.

Метання диска
Метання диска
invictusgames2018.org

Дмитренко служить у патрульній поліції, зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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