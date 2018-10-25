Українець здобув ще одне "срібло" на Іграх нескорених

Українець Юрій Дмитренко виборов срібну медаль у метанні диска на змаганнях Invictus Games у Сіднеї.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.

Загальний результат представника української збірної – 36,65.

Ранок починається зі срібла 🇺🇦

Вітаю Юрія Дмитренка, який на #InvictusGames посів друге місце з метання диску. «І не забувайте, я тут тільки тому, що наші війська тримають наші східні кордони від орди! Це все для вас, воїни!», — написав він.

Вболіваємо за Нескорених далі! 😊 pic.twitter.com/tVpXFSSPeF