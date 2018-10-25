Українець здобув ще одне "срібло" на Іграх нескорених

1160 переглядів
Четвер, 25 жовтня 2018, 09:30
Twitter Уляни Супрун

Українець Юрій Дмитренко виборов срібну медаль у метанні диска на змаганнях Invictus Games у Сіднеї.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.

Загальний результат представника української збірної – 36,65.

Юрій випередив естонця.

А його результат перевершив американець.

Метання диска
Метання диска
invictusgames2018.org

Дмитренко служить у патрульній поліції, зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян.

Теми: спорт
powered by lun.ua
По темі
Львів'янка Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби 25 жовтня 2018, 00:20
Ветеран АТО здобув срібну медаль для української збірної на "Іграх нескорених" 24 жовтня 2018, 10:21
У Римі обвалився ескалатор із фанатами ЦСКА, постраждали й українці 24 жовтня 2018, 09:24
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
інформбезпека

Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам

гастро-новини

Як у Львові в ресторанах їли і не платили