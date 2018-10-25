Українець здобув ще одне "срібло" на Іграх нескорених
Українець Юрій Дмитренко виборов срібну медаль у метанні диска на змаганнях Invictus Games у Сіднеї.
Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.
Учасник національної збірної «Invictus Games» Юрій Дмитренко виборов срібло з метання диску, загальний результат - 36,65.— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 25, 2018
Вітаємо.#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені #ІгриНескорених2018 #InvictusGames2018 pic.twitter.com/4bG7mG8th7
Загальний результат представника української збірної – 36,65.
Ранок починається зі срібла 🇺🇦— Уляна Супрун (@usuprun) October 25, 2018
Вітаю Юрія Дмитренка, який на #InvictusGames посів друге місце з метання диску. «І не забувайте, я тут тільки тому, що наші війська тримають наші східні кордони від орди! Це все для вас, воїни!», — написав він.
Вболіваємо за Нескорених далі! 😊 pic.twitter.com/tVpXFSSPeF
Справжня незламність українського духу та сили🇺🇦 Вітаю Юрія Дмитренка із патрульної поліції зі сріблом🥈 у метанні диску у #InvictusGames! Загальний результат - 36,65. pic.twitter.com/3cTcmDTf9x— Вадим Троян (@vadim_troyan) October 25, 2018
Юрій випередив естонця.
А його результат перевершив американець.
Дмитренко служить у патрульній поліції, зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян.