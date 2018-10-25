Украинец получил еще одно "серебро" на Играх непокоренных

Украинец Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска на соревнованиях Invictus Games в Сиднее.

Об этом сообщает Министерство обороны в Twitter.

Общий результат представителя украинской сборной – 36,65.

Ранок починається зі срібла 🇺🇦

Вітаю Юрія Дмитренка, який на #InvictusGames посів друге місце з метання диску. «І не забувайте, я тут тільки тому, що наші війська тримають наші східні кордони від орди! Це все для вас, воїни!», — написав він.

Вболіваємо за Нескорених далі! 😊 pic.twitter.com/tVpXFSSPeF