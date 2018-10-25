Украинец получил еще одно "серебро" на Играх непокоренных

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Четверг, 25 октября 2018, 09:30
Twitter Уляны Супрун

Украинец Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска на соревнованиях Invictus Games в Сиднее.

Об этом сообщает Министерство обороны в Twitter.

Общий результат представителя украинской сборной – 36,65.

Юрий опередил эстонца.

А его результат превзошел американец.

Метание диска
Метание диска
invictusgames2018.org

Дмитренко служит в Патрульной полиции, отметил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

Темы: спорт
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