Украинец получил еще одно "серебро" на Играх непокоренных
Украинец Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска на соревнованиях Invictus Games в Сиднее.
Об этом сообщает Министерство обороны в Twitter.
Учасник національної збірної «Invictus Games» Юрій Дмитренко виборов срібло з метання диску, загальний результат - 36,65.— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 25, 2018
Вітаємо.#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені #ІгриНескорених2018 #InvictusGames2018 pic.twitter.com/4bG7mG8th7
Общий результат представителя украинской сборной – 36,65.
Ранок починається зі срібла 🇺🇦— Уляна Супрун (@usuprun) October 25, 2018
Вітаю Юрія Дмитренка, який на #InvictusGames посів друге місце з метання диску. «І не забувайте, я тут тільки тому, що наші війська тримають наші східні кордони від орди! Це все для вас, воїни!», — написав він.
Вболіваємо за Нескорених далі! 😊 pic.twitter.com/tVpXFSSPeF
Справжня незламність українського духу та сили🇺🇦 Вітаю Юрія Дмитренка із патрульної поліції зі сріблом🥈 у метанні диску у #InvictusGames! Загальний результат - 36,65. pic.twitter.com/3cTcmDTf9x— Вадим Троян (@vadim_troyan) October 25, 2018
Юрий опередил эстонца.
А его результат превзошел американец.
Дмитренко служит в Патрульной полиции, отметил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.