В УПЦ МП розказали, на яких умовах можуть відспівати "розкольника"

Митрополит УПЦ МП Онуфрій заявляє, що його церква не відспівує людей, хрещених в церквах Київського патріархату, але можуть бути винятки.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу "Пастир і паства", повідомляє Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Щодо питання про відспівування тих, хто був "хрещений" розкольниками. Ми не відспівуємо розкольників, бо не хочемо порушувати свободу їх вибору", - сказав Онуфрій.

Водночас він додав, що у житті кожен окремий випадок має свій підтекст, тому перш, ніж відмовити тому, хто просить, священик "повинен детально розібратися у всіх обставинах, чому покійний обрав іншу віру".

"Якщо при цьому священик знайде аргументи, котрі відносяться до немочі людської, а не до його фанатичного переконання, то він має право з архієрейського благословення піти на поступку", - сказав Онуфрій.

Нагадаємо, у січні 2018 року у Запоріжжі двоє священиків УПЦ МП відмовився під час похорону відспівати 2-річного хлопчика, тому що дитину хрестили священнослужителі церкви Київського патріархату.

Дитина загинула 31 грудня, коли 39-річний мешканець Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством, викинувся з вікна багатоповерхівки і впав на дитину, що стояла біля будинку.

Після відмови священиків відспівати малюка, в Україні ініціювали флешмоб #принесиляльку з закликом приносити іграшки під стіни храмів УПЦ Московського патріархату.

У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили учасників акції #принесиляльку.

А в Києві невідомий чоловік, який вийшов з Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав журналісту знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.

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Як повідомлялось, Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.

Також він зняв анафему з Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнав їх канонічними.

Крім того, Синод визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською православною церквою.

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15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

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