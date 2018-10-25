В УПЦ МП рассказали, на каких условиях могут отпеть "раскольника"

Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявляет, что его церковь не отпевает людей, крещенных в церквях Киевского патриархата, но могут быть исключения.

Об этом он сказал в интервью журналу "Пастырь и паства", сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"По вопросу об отпевании тех, кто был "крещен" раскольниками. Мы не отпеваем раскольников, потому что не хотим нарушать свободу их выбора", - сказал Онуфрий.

При этом он добавил, что в жизни каждый отдельный случай имеет свой подтекст, поэтому прежде, чем отказать просящему, священник "должен детально разобраться во всех обстоятельствах, почему покойный выбрал другую веру".

"Если при этом священник найдет аргументы, которые относятся к немощи человеческой, а не к его фанатичному убеждению, то он имеет право с архиерейского благословения пойти на уступку", - сказал Онуфрий.

Напомним, в январе 2018 года в Запорожье представители УПЦ МП отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Ребенок погиб 31 декабря, когда 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством, выбросился из окна многоэтажки и упал на 2-летнего мальчика.

После отказа отпевать малыша, в Украине инициировали флешмоб #принесикуклу с призывом приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата.

В Запорожье возле храма Петра и Февронии УПЦ МП двое неизвестных в масках избили людей – участников акции #принесикуклу.

А в Киеве неизвестный мужчина, который вышел из Киево-Печерской лавры во время акции #принесикуклу, мешал журналисту снимать акцию, а священник отбросил одну из кукол от входа.

В Виннице под епархию УПЦ МП принесли гроб "Гнездо российского оккупанта".

11 января прокуратура Запорожской области возбудила дело в связи с отказом священников УПЦ МП отпевать 2-летнего мальчика.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

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