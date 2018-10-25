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40 обшуків у 3 областях – у митних шахраїв забрали печатки, техніку й гроші

Четвер, 25 жовтня 2018, 10:48

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, що за 2017-2018 роки завдав держбюджету 15 мільйонів гривень збитків.

Прокуратура Київської області діяло спільно з управлінням Фіскальної служби у Київській області, повідомляє обласна прокуратура.

"Проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, у офісних приміщеннях на території Київської, Харківської, Одеської областей та м. Києва", – пише вона.

 

За їх, результатами виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та грошові кошти отримані протиправним шляхом, у сумі майже 10 млн грн.

Крім того, на банківські рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності накладено арешти.

 
 
 
 

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчі дії також тривають.

Теми: криміналпрокуратураФіскальна службагроші
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