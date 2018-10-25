40 обысков в 3 областях – у таможенных мошенников забрали печати, технику и деньги

Правоохранители пресекли деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, который за 2017-2018 годы причинил госбюджету 15 миллионов гривен убытков.

Прокуратура Киевской области действовала совместно с управлением Фискальной службы в Киевской области, сообщает областная прокуратура.

"Проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и г.. Киева", – пишет она.

По их результатам обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем, в сумме почти 10 млн грн.

Кроме того, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следственные действия также продолжаются.