США розслідують розсилку бомб топ-демократам за два тижні до виборів

Влада США розслідує розсилку вибухових пристроїв поштою лідерам Демократичної партії лише за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу 6 листопада.

Пакети, в яких виявили вибухові пристрої, були адресовані, зокрема, колишньому президенту США Бараку Обамі та екс-голові Державного департаменту Гілларі Клінтон, а також іншим демократам і критикам президента Трампа, повідомляє Associated Press.

Жодна із семи бомб не вибухнула і ніхто не постраждав – владі у Нью-Йорку, Вашингтоні, Флориді та Каліфорнії вдалося перехопити підозрілі пакети.

Пакети з бомбами були надіслані на адресу будинку Обами у Вашингтоні та будинку Клінтон у передмісті Нью-Йорка. Вибухівку виявили співробітники Секретної служби, які здійснювали рутинну перевірку пошти політиків.

Один вибуховий пристрій був надісланий в "Тайм-Ворнер-Центр" в Нью-Йорку, де розташована редакція CNN. Офіс редакції теленовин евакуювали. Пакет був адресований колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який часто виступає на CNN як експерт та є жорстким критиком політики Трампа. У посилці також виявили білий порошок - спецслужби з’ясовують, чи він токсичний.

Бомби також були адресовані колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, редакції газети San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу від Каліфорнії Камалі Харріс, членам Палати представників Конгресу Деббі Вассерман Шульц і Максін Вотерс. Адреса Деббі Вассерман Шульц у Флориді була зазначена на кількох упаковках як зворотня.

Бомби у вигляді невеликих трубочок, обмотаних чорною стрічкою, містили невелику батарею і були запаковані порошком і розбитим склом. Наразі слідство з’ясовує, яким чином їх хотіли привести у дію. Всі пристрої відправили в лабораторію ФБР в Вірджинії для вивчення.

Фото вибухового пристрою, надісланого до редакції CNN

У понеділок схожу бомбу було виявлено у пошті мільярдера Джорджа Сороса, який фінансує Демократичну партію.

Поліція Нью-Йорка заявила, що у посилок з бомбами, які були відправлені Соросу, Обамі, Клінтон і на телеканал CNN, швидше за все, був один і той самий відправник.

Білий дім засудив напади, спрямовані проти демократів та інших осіб, які сприймаються як вороги нинішньої адміністрації. Трамп неодноразово критикував роботу CNN, називавши ЗМІ генератором фейкових новин.

"Актам погроз і політичного насильства немає місця у Сполучених Штатах. Ця кричуща поведінка огидна", - відреагував на події Дональд Трамп. Інші республіканські лідери висловилися аналогічно.