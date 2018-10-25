США расследуют рассылку бомб топ-демократам за две недели до выборов

Власти США расследуют рассылку по почте взрывных устройств лидерам Демократической партии всего за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства, были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон, а также другим демократам и критикам президента Трампа, сообщает Associated Press.

Ни одна из семи бомб не взорвалась и никто не пострадал – властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.

Пакеты с бомбами были отправлены по адресу дома Обамы в Вашингтоне и дома Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Взрывчатку обнаружили сотрудники Секретной службы, которые проводили рутинную проверку почты политиков.

Одно взрывное устройство было направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Офис редакции теленовостей эвакуировали. Пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который часто выступает на CNN в роли эксперта и является жестким критиком политики Трампа. В посылке также обнаружили белый порошок – спецслужбы выясняют, токсичен ли он.

Бомбы также были адресованы бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, редакции газеты San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу от Калифорнии Камале Харрис, членам Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц и Максин Уотерс. Адрес Дебби Вассерман Шульц во Флориде был указан на нескольких пакетах как обратный.

Бомбы в виде небольших трубочек, обмотанных черной лентой, содержали небольшую батарею и были наполнены порошком и разбитым стеклом. Следствие выясняет, каким образом их хотели привести в действие. Все устройства отправили в лабораторию ФБР в Вирджинии для изучения.

Фото взрывного устройства, присланного в редакцию CNN

В понедельник похожая бомба была обнаружена в почте миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует Демократическую партию.

Полиция Нью-Йорка заявила, что у посылок с бомбами, которые были отправлены Соросу, Обаме, Клинтон и на телеканал CNN, скорее всего, один и тот же отправитель.

Белый дом осудил нападения, направленные против демократов и других лиц, воспринимающихся как враги нынешней администрации. Трамп неоднократно критиковал работу CNN, называя это СМИ генератором фейковых новостей.

"Актам угроз и политического насилия нет места в Соединенных Штатах. Это вопиющее поведение отвратительно", – отреагировал на события Дональд Трамп. Другие республиканские лидеры высказались аналогично.