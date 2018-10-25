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Українці розповіли, що думають про допомогу США і ЄС

Четвер, 25 жовтня 2018, 11:17

Загалом українці переконані в необхідності допомоги зі сторони Європейського союзу і США, лише незначна кількість громадян виступила проти допомоги західних урядів.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру "Нова Європа".

"Більшість українців вважають необхідними проєвропейські реформи, навіть якщо ЄС не надаватиме Україні перспективу членства", – сказав перший заступник директора Центру "Нова Європа" Сергій Солодкий.

"80% українців вважають, що закордонний вплив на Україну існує... Також вагомий вплив на Україну здійснюють Міжнародний валютний фонд та Росія", - сказав аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Руслан Кермач.

Кермач додав, що найбільш позитивно українці оцінюють зовнішній вплив на Україну з боку Євросоюзу (26,4%), найбільш негативно – влив з боку Росії (66%).

 

Зокрема, 28% респондентів вважає, що ЄС може більше тиснути на Україну в питанні реформ. 

Також 20% впевненні у тому, що США можуть стати гарантами внутрішньої безпеки України.

За словами голови представництва ЄС в Україні Хюга Мінгарелі, євроінтеграція - ціна за угоду про асоціацію.

"Ця угода має поглиблювати політичну асоціацію України з ЄС та сприяти поступовій інтеграції української економіки до єдиного ринку ЄС", - додав він.

 

"Мені не подобається фраза "іноземна допомога", я вважаю за краще говорити про програми співпраці. Немає необхідності допомагати українцям, вони не є жебраками. ЄС мобілізував за останні чотири роки від 12 до 13 мільярдів євро, 10 мільярдів євро надійшли у формі позик, а позики – це не допомога", – сказав Мінґареллі на презентації результатів дослідження.

Центр "Нова Європа" отримав дані в рамках опитування, здійсненого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології.

Дослідження проводилося з 16 по 28 серпня 2018 року. Було опитано 2041 респондент (похибка – 2,3%).

Українська правда

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Теми: СШАЄСУкраїнаопитування
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