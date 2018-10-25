Украинцы рассказали, что думают о помощи США и ЕС

В целом украинцы убеждены в необходимости помощи со стороны Европейского союза и США, лишь незначительное количество граждан выступилj против помощи западных правительств.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра "Новая Европа".

"Большинство украинцев считает необходимым проевропейские реформы, даже если ЕС не будет предоставлять Украине перспективу членства", - сказал первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

"80% украинцев считает, что заграничное влияние на Украину существует ... Также существенное влияние на Украину осуществляют Международный валютный фонд и Россия", - сказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Руслан Кермач.

Кермач добавил, что наиболее положительно украинцы оценивают внешний влияние на Украину со стороны Евросоюза (26,4%), наиболее негативно - влияние со стороны России (66%).

В частности, 28% респондентов считает, что ЕС может больше давить на Украину в вопросе реформ.

Также 20% уверены в том, что США могут стать гарантами внутренней безопасности Украины.

По словам главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарели, евроинтеграция - цена за соглашение об ассоциации.

"Это соглашение будет углублять политическую ассоциацию Украины с ЕС и способствовать постепенной интеграции украинской экономики в единый рынок ЕС", - добавил он.

"Мне не нравится фраза "иностранная помощь", я предпочитаю говорить о программах сотрудничества. Нет необходимости помогать украинцам, они не нищие. ЕС мобилизовал за последние четыре года от 12 до 13 млрд евро, 10 млрд евро поступили в форме займов, а займы - это не помощь", - сказал Мингарелли на презентации результатов исследования.

Центр "Новая Европа" получил данные в рамках опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

Исследование проводилось с 16 по 28 августа 2018 года. Было опрошено 2041 респондент (погрешность - 2,3%).