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Кабмін компенсує витрати на комуналку всім, хто не встиг оформити субсидію

Четвер, 25 жовтня 2018, 11:16

Держава відшкодує витрати на комунальні послуги тим сім'ям, які не встигли оформити субсидію до опалювального сезону.

Це гарантовано відповідною постановою Кабміну №848, повідомляє урядовий портал Тeplo.gov.ua.

Відзначається, що кошти відшкодують, навіть якщо родина подасть документи у листопаді чи грудні, і незалежно від виду опалення (централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електроопалення).

"У разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога уряду буде призначена з початку опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Громадянам нагадали, що для отримання субсидії необхідно заповнити лише заяву та декларацію про доходи.

Ці документи можна самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики, надіслати рекомендованим листом до органів соцзахисту населення за місцем проживання, або відправити через інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua).

"Протягом кількох тижнів з моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення з приводу надання допомоги та її розміру", - йдеться в повідомленні.

Розмір своєї субсидії можна дізнатися також он-лайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

"Якщо Вам безпідставно відмовляють, звертайтеся на урядову гарячу лінію 15-45. Звернення буде зафіксовано та надіслано відповідним структурам для оперативного реагування", - підсумував урядовий портал.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівсубсидіїЖКГопалення
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