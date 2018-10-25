Кабмин компенсирует расходы на коммуналку всем, кто не успел оформить субсидию

Государство возместит расходы на коммунальные услуги тем семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона.

Это гарантировано соответствующим постановлением Кабмина №848, сообщает правительственный портал Тeplo.gov.ua.

Отмечается, что средства возместят, даже если семья подаст документы в ноябре или декабре, и независимо от вида отопления (централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электроотопление).

"В случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Гражданам напомнили, что для получения субсидии необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах.

Эти документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, отправить заказным письмом в органы соцзащиты населения по месту жительства, или отправить через интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua).

"В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размере", - говорится в сообщении.

Размер своей субсидии можно узнать также он-лайн – на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

"Если Вам безосновательно отказывают, обращайтесь на правительственную горячую линию 15-45. Обращение будет зафиксировано и отправлено соответствующим структурам для оперативного реагирования", - подытожил правительственный портал.