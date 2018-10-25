Кабмин компенсирует расходы на коммуналку всем, кто не успел оформить субсидию

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Четверг, 25 октября 2018, 11:16

Государство возместит расходы на коммунальные услуги тем семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона.

Это гарантировано соответствующим постановлением Кабмина №848, сообщает правительственный портал Тeplo.gov.ua.

Отмечается, что средства возместят, даже если семья подаст документы в ноябре или декабре, и независимо от вида отопления (централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электроотопление).

"В случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Гражданам напомнили, что для получения субсидии необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах.

Эти документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, отправить заказным письмом в органы соцзащиты населения по месту жительства, или отправить через интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua).

"В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размере", - говорится в сообщении.

Размер своей субсидии можно узнать также он-лайн – на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

"Если Вам безосновательно отказывают, обращайтесь на правительственную горячую линию 15-45. Обращение будет зафиксировано и отправлено соответствующим структурам для оперативного реагирования", - подытожил правительственный портал.

Украинская правда 
Темы: Кабинет министров субсидии ЖКХ отопление
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