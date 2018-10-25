Храм УПЦ МП у Львові завісили плакатами зі Сталіним

Храм УПЦ МП у Львові завісили плакатами із Йосипом Сталіним і написами "Сталінський патріархат".

Про це у четвер повідомляє прес-служба Львівської єпархії УПЦ (МП).

Інцидент стався в ніч з 20 на 21 жовтня 2018 року у мікрорайоні Сихів у Львові.

"Невідомі особи обклеїли стіни храму св. князя Володимира УПЦ, який розташований тут, листівками із зображенням Сталіна і написами "Сталінський патріархат", - заявили в єпархії.

Там нагадали, що в жовтневому рішенні Синоду є заклик "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа".

Прес-служба Львівської єпархії

Прес-служба Львівської єпархії

Прес-служба Львівської єпархії

"Наголошуємо також, що Президент України Петро Порошенко особисто гарантував вільне визначення для кожного громадянина яку Церкву відвідувати і мирне вирішення усіх проблем, що виникнуть в перехідний період", - йдеться в заяві.

Як відомо, Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.

Також він зняв анафему з Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнав їх канонічними.

Крім того, Синод визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською православною церквою.

У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Читайте також: Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії