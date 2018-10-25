Храм УПЦ МП во Львове завесили плакатами со Сталиным

Храм УПЦ МП во Львове завесили плакатами с Иосифом Сталиным и надписями "Сталинский патриархат".

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ (МП).

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября 2018 в микрорайоне Сихов во Львове.

"Неизвестные лица обклеили стены храма св. Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями "Сталинский патриархат", - заявили в епархии.

Там напомнили, что в октябрьском решении Синода есть призыв "воздерживаться от восторга церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа".

"Подчеркиваем также, что президент Украины Петр Порошенко лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина, какую Церковь посещать, и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период", - говорится в заявлении.

Как известно, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Читайте также: "Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии"