Храм УПЦ МП во Львове завесили плакатами со Сталиным
Храм УПЦ МП во Львове завесили плакатами с Иосифом Сталиным и надписями "Сталинский патриархат".
Об этом в четверг сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ (МП).
Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября 2018 в микрорайоне Сихов во Львове.
"Неизвестные лица обклеили стены храма св. Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями "Сталинский патриархат", - заявили в епархии.
Там напомнили, что в октябрьском решении Синода есть призыв "воздерживаться от восторга церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа".
"Подчеркиваем также, что президент Украины Петр Порошенко лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина которую Церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период", - говорится в заявлении.
Как известно, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.
15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
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