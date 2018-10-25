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У Львові затримали групу торговців зброєю

Четвер, 25 жовтня 2018, 12:28

Співробітники СБУ затримали у Львові чотирьох осіб за підозрою в організації торгівлі зброєю.  

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Відзначається, що до складу міжрегіонального злочинного угруповання входили також представники добровільних воєнізованих формувань.

Оперативники спершу задокументували продаж зловмисниками 2 автоматів, 2 пістолетів із набоями до них, 3 ручних гранат РГД-5 та 100 набоїв різного калібру.

А згодом під час спроби продажу автомата з набоями та пістолета торговців зброєю затримали. 

 
Фото СБУ

"У ході санкціонованих обшуків у трьох областях вилучено великий арсенал зброї, зокрема десятки автоматів та пістолетів різних модифікацій, вибухівку, гранати, сотні набоїв різного калібру, запчастини та комплектуючі до вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.  

 
Фото СБУ

Кримінальне провадження розслідують за ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення зброї чи вибухових речовин) ККУ.

Вирішується питання стосовно оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Також перевіряється інформація щодо можливого використання зазначених засобів ураження для дестабілізації ситуації в країні через організацію диверсій.

Українська правда
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