В Львове задержали группу торговцев оружием

Сотрудники СБУ задержали в Львове четырех человек по подозрению в организации торговли оружием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что в состав межрегиональной преступной группировки входили также представители добровольных военизированных формирований.

Оперативники сначала задокументировали продажу злоумышленниками 2 автоматов, 2 пистолетов с патронами к ним, 3 ручных гранат РГД-5 и 100 патронов различного калибра.

А потом при попытке продажи автомата с патронами и пистолета торговцев оружием задержали.

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"В ходе санкционированных обысков в трех областях изъято большой арсенал оружия, в том числе десятки автоматов и пистолетов различных модификаций, взрывчатку, гранаты, сотни патронов различного калибра, запчасти и комплектующие к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство расследуется по ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление оружия или взрывчатых веществ) УК.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Также проверяется информация о возможном использовании указанных средств поражения для дестабилизации ситуации в стране через организацию диверсий.