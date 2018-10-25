Представник Порошенка дав пораду, як кримчанам уникнути призову в армію РФ

Постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин заявив, що щоб уникнути призову в російську армію, кримчани призовного віку мають ставати на військовий облік на підконтрольній Києву території.

Про це він розповів в інтерв’ю Крим.Реалії.

"Громадянам України з Криму призовного віку я б радив ставати на військовий облік на підконтрольній території. Якщо особа є внутрішньо переміщеною (ВПО), то на облік слід ставати за місцем оформлення довідки ВПО, а якщо статусу ВПО немає, то можна звертатися в будь-який військкомат на підконтрольній території", – сказав Бабин.

Він зазначив, що росіянам буде важче призвати у власні збройні сили особу, яка перебуває на обліку на підконтрольній території України з юридичних причин і через політичну безпеку.

Як повідомлялося у моніторинговому звіті ООН, з 2015 року Росія призвала до своїх Збройних сил близько 12 тисяч чоловіків, які живуть в анексованому Криму.

Влада України вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму.

За даними підконтрольного Кремлю кримського уряду, в 2018 році в російську армію мають призвати понад дві тисячі кримчан.