Представитель Порошенко дал совет, как крымчанам избежать призыва в армию РФ

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что чтобы избежать призыва в армию, крымчане призывного возраста должны становиться на воинский учет на подконтрольной Киеву территории.

Об этом он рассказал в интервью Крым.Реалии.

"Гражданам Украины из Крыма призывного возраста я бы советовал становиться на воинский учет на подконтрольной территории. Если лицо является внутренне перемещенным (ВПЛ), то на учет следует становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной территории", - сказал Бабин.

Он отметил, что россиянам будет тяжелее призвать в свои вооруженные силы лицо, состоящее на учете на подконтрольной территории Украины по юридическим причинам и из-за политической безопасности.

Как сообщалось в мониторинговом отчете ООН, с 2015 года Россия призвала в свои Вооруженные силы около 12 тысяч мужчин, которые живут в аннексированном Крыму.

Власти Украины требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыма.

По данным подконтрольного Кремлю крымского правительства, в 2018 году в армию РФ должны призвать более две тысячи крымчан.