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Фірми з орбіти нардепа Святаша намагаються відсудити майно в Ярославського

Четвер, 25 жовтня 2018, 13:37

Компанії з групи "АІС", яку пов’язують із народним депутатом від "Відродження" Дмитром Святашем, подали до суду на Нацагентство з розшуку та менеджменту активів через своє арештоване майно.

Про надходження позову повідомив Окружний адміністративний суд Києва.

Його подали, зокрема, товариства "АИС ТРАНС АВТО" та "АІС СТОЛИЦЯ ТРЕЙД".

Відповідачем вказане Нацагентство з питань розшуку та менеджменту активів.

Третьою особою є фірма відомого бізнесмена Олександра Ярославського "ЖК Воздвиженка".

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження.

Компанії "АІС" просять визнати протиправними дії АРМА, яке на час арешту майна вирішило передати його в управління "Воздвиженці".

Нібито Нацагентство не оголошувало та не проводило закупівлю на оцінку майна, як того вимагає законодавство.

Позивачі просять визнати незаконним та скасувати рішення про призначення "Воздвиженки" переможцем та про намір укласти з нею договір.

Водночас, в АРМА кажуть, що тендер на оцінку все ж проводився, на початку 2018 року.

Майно компаній "АІС", які займаються автомобільним бізнесом, було арештоване у справі про заволодіння грошима "УкрСиббанку", який видав їм кредит.

Одним із власників "АІС" раніше був екс-регіонал Дмитро Святаш. Однак він сам стверджує, що від 2009 року не має відношення до компаній. Водночас, кількома з них володіє Лариса Святаш, яку ЗМІ називають матір'ю нардепа. 

Соня Лукашова, для УП
Теми: суд
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