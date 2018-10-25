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Фирмы с орбиты нардепа Святаша пытаются отсудить имущество у Ярославского

Четверг, 25 октября 2018, 13:37

Компании из группы "АИС", которую связывают с народным депутатом от "Возрождения" Дмитрием Святашем, подали в суд на Нацагентство по розыску и менеджменту активов из-за своего арестованного имущества.

О поступлении иска сообщил Окружной административный суд Киева.

Его подали, в частности, общества "АИС ТРАНС АВТО" и "АИС СТОЛИЦА ТРЕЙД".

Ответчиком указано Нацагентство по вопросам розыска и менеджмента активов.

Третьим лицом является фирма известного бизнесмена Александра Ярославского "ЖК Воздвиженка".

Сейчас суд решает, открывать ли производство.

Компании "АИС" просят признать противоправными действия АРМА, которое на время ареста имущества решило передать его в управление "Воздвиженке".

Якобы Нацагентство не объявляло и не проводило закупку на оценку имущества, как того требует законодательство.

Истцы просят признать незаконным и отменить решение о назначении "Воздвиженки" победителем и о намерении заключить с ней договор.

В то же время, в АРМА говорят, что тендер на оценку все же проводился, в начале 2018 года.

Имущество компаний "АИС" было арестовано в деле о завладении деньгами "УкрСиббанка", который выдал им кредит.

Одним из владельцев "АИС" ранее был экс-регионал Дмитрий Святаш. Однако он сам утверждает, что с 2009 года не имеет отношения к компаниям. В то же время, несколькими из них владеет Лариса Святаш, которую СМИ называют матерью нардепа.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: суд
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