Саудівська Аравія визнала, що вбивство журналіста було спланованим
Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті критика монаршого двору журналіста Джамаля Хашоггі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним.
Державна Саудівська новинна агенція повідомила, що прокурори вважають убивство заздалегідь спланованим, пише Associated Press.
Агенція цитує державного прокурора Сауда аль-Мохеба, який стверджує, що слідчі дійшли до такого висновку після ознайомленням із доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.
Хашоггі був убитий 2 жовтня в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Саудівська Аравія кілька тижнів наполягала, що Хашоггі покинув будівлю консульства живим. Згодом змінила позицію, стверджуючи, що він помер в результаті нещасного випадку під час бійки.
Тим часом наслідний принц Саудівської Аравії у четвер бере участь у першому засіданні комітету, який займеться реструктуризацією розвідувальних служб після убивства.
Ер-Ріяд минулого тижня затримав 18 осіб за підозрою у смерті Хашоггі. Четверо високопосадовців саудівської розвідки та радника принца звільнили з посад.
Саудівська Аравія намагається відмежувати принца Мохаммеда бін Салмана від вбивства у Стамбулі. Турецькі ЗМІ та чиновники вважають, що до смерті Хашоггі причетні особи із наближеного до принца оточення.
У середу принц назвав вбивство "огидним" і "болючим для всіх саудівців" в своїх перших розлогих публічних висловлюваннях на цю тему.
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