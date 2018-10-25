Саудівська Аравія визнала, що вбивство журналіста було спланованим

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Четвер, 25 жовтня 2018, 14:30

Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті критика монаршого двору журналіста Джамаля Хашоггі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним.

Державна Саудівська новинна агенція повідомила, що прокурори вважають убивство заздалегідь спланованим, пише Associated Press.

Агенція цитує державного прокурора Сауда аль-Мохеба, який стверджує, що слідчі дійшли до такого висновку після ознайомленням із доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.

Хашоггі був убитий 2 жовтня в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Саудівська Аравія кілька тижнів наполягала, що Хашоггі покинув будівлю консульства живим. Згодом змінила позицію, стверджуючи, що він помер в результаті нещасного випадку під час бійки.

Тим часом наслідний принц Саудівської Аравії у четвер бере участь у першому засіданні комітету, який займеться реструктуризацією розвідувальних служб після убивства.

Ер-Ріяд минулого тижня затримав 18 осіб за підозрою у смерті Хашоггі. Четверо високопосадовців саудівської розвідки та радника принца звільнили з посад.

Саудівська Аравія намагається відмежувати принца Мохаммеда бін Салмана від вбивства у Стамбулі. Турецькі ЗМІ та чиновники вважають, що до смерті Хашоггі причетні особи із наближеного до принца оточення.

У середу принц назвав вбивство "огидним" і "болючим для всіх саудівців" в своїх перших розлогих публічних висловлюваннях на цю тему.

Читайте детальніше: "Гроші проти моралі: чому згасає скандал з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі".

Європейська правда

Теми: Саудівська Аравія вбивство
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