Саудовская Аравия признала, что убийство журналиста было спланированным

16932 просмотра
Четверг, 25 октября 2018, 14:30

Саудовская Аравия изменила свою позицию по поводу смерти критика монаршего двора журналиста Джамаля Хашогги и теперь утверждает, что его убийство было умышленным.

Государственное Саудовское новостное агентство сообщило, что прокуроры считают убийство заранее спланированным, пишет Associated Press.

Агентство цитирует государственного прокурора Сауда аль-Мохеба, который утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомлением с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Хашогги был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовская Аравия несколько недель настаивала, что Хашогги покинул здание консульства живым. Впоследствии изменила позицию, утверждая, что он умер в результате несчастного случая во время драки.

Между тем наследный принц Саудовской Аравии в четверг принимает участие в первом заседании комитета, который займется реструктуризацией разведывательных служб после убийства.

Эр-Рияд на прошлой неделе задержал 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четверо высокопоставленных лиц саудовской разведки и советника принца освободили от должности.

Саудовская Аравия пытается отделить принца Мохаммеда бин Салмана от убийства в Стамбуле. Турецкие СМИ и чиновники считают, что к смерти Хашогги причастны лица из окружения принца.

В среду принц назвал убийство "омерзительным" и "болезненным для всех саудовцев" в своих первых обширных публичных высказываниях на эту тему.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".

Европейская правда

Темы: Саудовская Аравия убийство
powered by lun.ua
По теме
Франция готова поддержать санкции против Эр-Рияда за убийство Хашогги 25 октября 2018, 07:45
Трамп об убийстве Хашогги и Саудовской Аравии: Худшая в истории попытка замести следы 24 октября 2018, 02:48
США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти Хашогги 24 октября 2018, 00:40
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
Made in Ukraine

7 украинских брендов, которые создают крафтовые пледы и ковры

мнение

Почему вам нужно завести собаку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів