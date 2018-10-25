Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саудовская Аравия признала, что убийство журналиста было спланированным

Четверг, 25 октября 2018, 14:30

Саудовская Аравия изменила свою позицию по поводу смерти критика монаршего двора журналиста Джамаля Хашогги и теперь утверждает, что его убийство было умышленным.

Государственное Саудовское новостное агентство сообщило, что прокуроры считают убийство заранее спланированным, пишет Associated Press.

Агентство цитирует государственного прокурора Сауда аль-Мохеба, который утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомлением с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Хашогги был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовская Аравия несколько недель настаивала, что Хашогги покинул здание консульства живым. Впоследствии изменила позицию, утверждая, что он умер в результате несчастного случая во время драки.

Между тем наследный принц Саудовской Аравии в четверг принимает участие в первом заседании комитета, который займется реструктуризацией разведывательных служб после убийства.

Эр-Рияд на прошлой неделе задержал 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четверо высокопоставленных лиц саудовской разведки и советника принца освободили от должности.

Саудовская Аравия пытается отделить принца Мохаммеда бин Салмана от убийства в Стамбуле. Турецкие СМИ и чиновники считают, что к смерти Хашогги причастны лица из окружения принца.

В среду принц назвал убийство "омерзительным" и "болезненным для всех саудовцев" в своих первых обширных публичных высказываниях на эту тему.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".

Европейская правда

Темы: Саудовская Аравияубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Саудовская Аравия
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: