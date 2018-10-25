Поліцейські з Миколаївщини цілу ніч катували чоловіка - ГПУ

Троє поліцейських з Миколаївщини цілу ніч катували чоловіка.

Про це в четвер повідомляє Генпрокуратура.

Згідно із версією слідства, двоє оперуповноважених Інгульського відділу Нацполіції та патрульний поліцейський катували жителя села Полігон Жовтневого району, намагаючись змусити його визнати вину у скоєнні крадіжки.

"Встановлено, що зловмисники, за попередньою змовою, без дозволу суду і власника житла, озброївшись заздалегідь підготовленими дерев’яними битами і металевою ключкою для гольфу, увірвались до квартири потерпілого, та, спричинивши йому численні тілесні ушкодження, протиправно із застосуванням примусу доправили до Інгульського відділу поліції, де катували всю ніч в своїх службових кабінетах", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що 24 жовтня усім трьом повідомлено про підозру у ряді кримінальних правопорушень.