Полицейские из Николаева всю ночь пытали мужчину - ГПУ

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Четверг, 25 октября 2018, 14:33

Трое полицейских из Николаева всю ночь пытали мужчину.

Об этом в четверг сообщает Генпрокуратура.

Согласно версии следствия, двое оперуполномоченных Ингульского отдела Нацполиции и патрульный полицейский пытали жителя села Полигон Жовтневого района, пытаясь заставить его признать вину в совершении кражи.

"Установлено, что злоумышленники, по предварительному сговору, без разрешения суда и собственника жилья, вооружившись заранее подготовленными деревянными битами и металлической клюшкой для гольфа, ворвались в квартиру потерпевшего, и, причинив ему многочисленные телесные повреждения, противоправно с применением принуждения доставили в Ингульского отдела полиции, где пытали всю ночь в своих служебных кабинетах", - говорится в сообщении.

Указывается, что 24 октября всем трем сообщено о подозрении в ряде уголовных преступлений.

Украинская правда
Темы: Николаев полиция прокуратура
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